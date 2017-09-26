الشحي «عودة الإبداع»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يعد محمد الشحي لاعب الوحدة المواطن الوحيد، ضمن 8 لاعبين، في صدارة هدافي دوري الخليج العربي، بنهاية الجولة الثانية، والتي يتصدرها إيلتون ألميدا «الظفرة» وماكيتي ديوب «شباب الأهلي - دبي»، برصيد 4 أهداف، كما أنها المرة الأولي التي يسجل فيها الشحي في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، بينما يعد أعلى له في موسم واحد، هو 5 أهداف 2010 - 2011.

ويتفق الجميع على أن الروماني لورينت ريجيكامب مدرب «العنابي أعاد اكتشاف الشحي من جديد، وساعد في ذلك، رغبة وجاهزية اللاعب نفسه الذي قدم نفسه جيداً، ليؤكد أنه وصل إلى مرحلة من النضج جعلته لاعباً مهماً بالنسبة للفريق، خاصة أنه يمتاز باللعب في أكثر من مركز، ويقوم بالدور المطلوب منه بكفاءة عالية.

وأكد ياسر سالم، النجم الدولي السابق والمحلل الفني، أن الشحي لن يجد أفضل من هذه العودة، وإحرازه هدفين في أول جولتين، وهو ما يعزز الثقة في النفس، خاصة أن هدفه الأول جمع فيه بين الهدوء والمهارة، أمام هدفه في شباك النصر الذي جمع بين المتابعة والتركيز.

وقال: لن يجد الشحي أفضل من هذه الأجواء التي تساعد على التألق وتحمل المسؤولية، اللاعبون والجمهور سعداء بعودة الشحي، لذلك فإن المسؤولية تتضاعف عليه، وهو قادر أن يكون واحداً من العناصر المؤثرة في الفريق، بما يملك من خبرة ومهارة يمكن أن يسخرها لخدمة «العنابي» وزملائه.

وأضاف: التدريبات الفردية والجاهزية البدنية عامل مهم، لأنه ابتعد فترة ليست بالقصيرة، وحتى الموسم الماضي مع الظفرة، لم يكن أساسياً، والأجواء رائعة لاستعادة الثقة والإمكانيات، وهو قادر على ذلك، لأنه صاحب قدرات كبيرة، ويمتاز بالحلول الفردية، والقدرة على الاحتفاظ بالكرة في ملعب المنافس، وتسجيل الأهداف.من جهته، قال خالد بيومي المحلل الفني: الشحي لديه إمكانيات فنية عالية، والدليل أنه لعب في مراكز عدة، وكان مقنعاً لمدربين كبار ماعدا خافيير أجيري، نظراً لبعض الخلافات معه، وهو لاعب يجيد اللعب في الارتكاز والهجوم، سرعته جيدة إلى حد ما، ومهارته عالية، وما ينقصه تحديداً إحراز الأهداف، وتسجيله هدفين في أول جولتين شيء جديد، ويعد إضافة له ولناديه، وما يملكه من قدرات.

وأضاف: عدم اقتناع أجيري به أثر عليه فنياً ونفسياً، والاعتماد عليه من قبل رجيكيامب يعني أنه سيكون لاعباً لديه مهام خاصة، وهو يلعب في أكثر من مركز، ووجوده في «الارتكاز» يساعد على إظهار قدراته أكثر، وهو مطالب بالاهتمام بالناحية البدنية والتصميم أكثر على الظهور بشكل أفضل والاهتمام بنصائح ريجيكامب. أما رياض الذوادي المحلل الفني، فقال: عودة الشحي صاروخية ومميزة، وهو من اللاعبين الموهوبين، ويملك قدرات عالية، ربما ظروف الإصابات والعمل أخرته قليلاً، إلا أنه عاد بمستوى متميز، وفي دور قيادي بالفريق، وهذه إضافة للوحدة في مشوار الدوري، وشخصياً معجب جداً بأداء الشحي. وأضاف: في ظل وجود عدد من الشباب يقوم الشحي بدور تكتيكي وقيادي مهم داخل الملعب، بالإضافة إلى مستواه المتميز، الذي ساعده فيه اهتمامه بنفسه واستعداده الجيد للموسم، بجانب أنه وجد مدرباً وبيئة جيدة، من خلال دعم قيادة النادي، وأعتقد أن كل الأمور مهيئة له فنياً ونفسياً.