فريد علي: طرد زهران قرار خاطئ

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أشاد فريد علي المحلل التحكيمي لـ «الاتحاد» بأداء الحكام، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وتحديداً حكام الدرجة الأولى الذين سجلوا حضوراً قوياً للجولة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن الجولة شهدت خطأين مؤثرين فقط، الأول في مباراة دبا الفجيرة مع الجزيرة، عندما لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة «فخر أبوظبي»، نتيجة تعرض رومارينيو للدفع داخل المنطقة من الشهياري لاعب «النواخذة»، والخطأ احتساب الهدف الأول للوحدة في لقاء النصر، وهو قرار غير موفق لوجود تيجالي في موقف تسلل. وقال: بقية مباريات الجولة جاءت هادية، ولم تحفل بأخطاء مؤثرة، وإن كانت هناك بعض الحالات تستحق التوقف عندها، مثل ما حدث في مباراة الوصل والإمارات التي أدرها الحكم سلطان محمد صالح، وهي جيدة تحكيمياً وشاهدنا فيها حدثاً لم نره من فترة طويلة، وهو إلغاء هدف الوصل في الدقيقة 70، وهو قرار سليم، ولا غبار عليه، واحتج عليه «الفهود» كثيراً، وعند بداية اللعب في هذه الحالة لم يرفع الحكم المساعد الراية؛ لأن الكرة لو ذهبت بشكل مباشر إلى المهاجم الذي سجل الهدف لكان الهدف صحيحاً، إلا أن تدخل لاعب آخر، تطلب احتساب التسلل، والقرار محصلة تفاهم الحكم مع مساعده وهنا نشيد بالمساعد قيس الخديم، والحكم سلطان محمد صالح. أما المشهد الثاني، فحدث في مباراة عجمان وشباب الأهلي دبي التي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان الذي اتخذ قراراً صحيحاً بإلغاء هدف للضيوف في الدقيقة 56 لوجود تسلل، وإنذار سليم للاعب عجمان في الدقيقة 60 للتحايل، والحالة الأهم هي احتساب ركلة جزاء لمصلحة شباب الأهلي دبي في الدقيقة 70، وهو قرار سليم، إلا أن التوفيق جانبه، في إخراج البطاقة الثانية، للمدافع حسن زهران، لأن الأخير لم يستخدم يده لضرب المنافس بل للدفع، ولم يكن يستحق الإنذار الثاني، وبالتالي فإن طرده غير صحيح، أما طرد حسن إبراهيم لاعب شباب الأهلي دبي صحيح، بعد نيله الإنذار الثاني. وقال فريد علي: في مباراة الظفرة والشارقة التي أدارها الحكم عبد الله العاجل، احتسبت ركلتي جزاء للظفرة والقراران صحيحان، وفي الدقيقة الأولى تمت عرقلة مهند كرار من أحمد ديدا حارس الشارقة، وفي الدقيقة 27 تمت عرقلة أحمد علي من علي الظنحاني، والمباراة هي الثانية التي يوفق العاجل في إدارتها، أما مباراة حتا والعين التي أدارها الحكم سلطان عبد الرزاق جاءت عادية، وخالية من الأخطاء.

وأشاد فريد علي بالمستوى الذي قدمه حكام الدرجة الأولى سلطان محمد صالح وأحمد سالم وعبد الله العاجل، وهم يديرون مباريات للجولة الثانية على التوالي، بسبب غياب الحكام الدوليين يعقوب الحمادي وعادل النقبي وحمد علي يوسف وعمر آل علي، بجانب المساعدين جاسم آل علي وسبت عبيد ومسعود حسن وزايد داود، وهو ما منح حكام الدرجة الأولى فرصة إدارة المباريات بشكل مستمر، وليقدموا مستوى لافتاً وأداءً جيداً في الجولتين. وقال فريد علي: أتمنى أن تتطبق التعليمات التي وجهت للحكام بداية الموسم، بتقليل الصافرة وتسريع اللعب، وأن يمنحوا أفضلية اللعب واستمراريته، عند الالتحامات والاحتكاكات العادية، بجانب عدم أخذ وقت طويل في تحديد موقع حائط الصد، أو الحديث مع اللاعبين، بعد توجيه الإنذارات، والأمل أن يرفع الحكام شعار 60 دقيقة لعب، لأن المعدل ما زال 45 دقيقة، والمدربين أيضاً لديهم دور في هذا الجانب، بمطالبة لاعبيهم بالحرص على اللعب، وعدم إهدار الوقت.