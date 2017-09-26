7 مشاهد في الجولة الثانية

معتصم عبدالله (دبي)

تواصلت الإثارة في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بغياب نتيجة التعادل عن المباريات الست، والتي تقاسمت فيها ثلاثة فرق الانتصار خارج القواعد، بفوز الوحدة «المتصدر» على مضيفه النصر 2-1، والعين أمام حتا في دبي بثلاثية نظيفة، ونجاح شباب الأهلي دبي في إخماد «البركان»، بعدما حول تأخره أمام عجمان بهدف إلى فوز 3-1 على استاد راشد بن سعيد.

في المقابل، حقق دبا الفجيرة «مفاجأة الجولة»، بالتغلب على ضيفه الجزيرة «حامل اللقب» بهدف المدافع خليفة الشهياري، فيما كسر الوصل مسلسل التعادلات على ملعبه أمام الإمارات بالفوز 3-1، وكبد الظفرة ضيفه الشارقة الخسارة الأولى 2-0 بركلتي جزاء البرازيلي إلتون ألميدا وأحمد علي، وفرضت النتائج المتباينة في الجولة الثانية الوقوف على مشاهد وأحداث غلفت مباريات الجولة الثانية، وأهمها.

1 الثلاثي الشاب.. «قفاز المستقبل»

لفت الثلاثي محمد الشامسي حارس الوحدة، وزايد الحمادي حارس الظفرة، وسلطان المنذري حامي عرين الوصل الأنظار، بفضل مستوياتهم المميزة خلال الجولة، وتجمع عوامل «صغر السن» بجانب اللعب لمنتخبات المراحل السنية بين ثلاثي حراسة المستقبل على مستوى أنديتهم والمنتخبات. ويعد محمد حسن الشامسي حارس «العنابي»، والذي قدم مستويات متميزة للجولة الثانية على التوالي أمام «العميد» أصغر حراس دورينا سناً، كونه يبلغ 20 عاماً، حيث لمع نجمه بداية مع منتخب الناشئين في مونديال 2013، في المقابل حافظ زايد الحمادي «21 عاماً»، والذي خاض مباراته الأولى مع الظفرة في الدوري، خلال الموسم الحالي، بعد 6 مباريات في الموسم الماضي على نظافة شباكه أمام الشارقة 2-0، بدوره استغل سلطان المنذري حارس الوصل «22 عاماً» ولاعب الجزيرة السابق فرصة مشاركته أساسياً للمرة الأولى، ليسهم في فوز فريقه أمام الإمارات 3-1، مستفيداً من رصيد خبراته السابقة مع منتخبي الشباب والأولمبي.