جوجاك ينضم لتدريبات الوحدة.. وخليل الغائب الوحيد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ينتظر أن ينضم الدولي المجري بلازس جوجاك للاعب الوحدة للتدريبات الجماعية اليوم، حيث لا يزال اللاعب يشكو من آلام بسيطة في الظهر حتى أمس، بينما يتواصل غياب خليل إبراهيم اللاعب الوحيد خارج تدريبات المجموعة، التي ينضم لها عقب لقاء الظفرة الذي يستضيفه أصحاب السعادة على استاد آل نهيان الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، التي يسعى من خلالها الوصول إلى النقطة التاسعة، والاحتفاظ بقمة جدول الترتيب.

وأجرى خليل عملية في الأنف الأسبوع الماضي، فيما يخضع لتدريبات بدنية منفردة حالياً، تمهيداً لعودته لتحضيرات الفريق.

وأكد عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة، أن التحديات المقبلة صعبة لأصحاب السعادة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع وبشكل خاص جمهور النادي خلف الفريق، مشيراً إلى مباراة الظفرة لا تقل أهمية أو صعوبة عن سابقتيها، كما أن سياسة الفريق هي اعتبار كل مباراة بطولة، وعليه أن يكسبها وبشكل خاصة المباريات التي يخوضها على ملعبه، مبيناً أن الظفرة فريق لايستهان به، واستطاع أن يجمع 4 نقاط في أول جولتين.

وقال: مباراتنا مع الظفرة مباراة صعبة، ونحن مطالبون بمجهود مضاعف لتحقيق الفوز عليه، خاصة أن الفريق تخطى واحدة من أصعب المباريات بالجولة الماضية أمام النصر الذي تغير شكله كلياً هذا الموسم والفوز عليه مكسب كبير، خاصة أنه منافس، وسيكون رقماً صعباً هذا الموسم.

وأضاف: نشكر اللاعبين على ما قدموه، ونشكر جمهورنا على مؤازرته الدائمة والدعم الذي يقدمه للفريق، وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة التي تواجه فيها الفريق تحديات أكبر، وتحتاج إلى حضور أكبر في المدرجات لأن القادم هو الأصعب ويتطلب تكاتف الجميع خلف الفريق.

وتابع عبد الباسط: سعداء بالدور الكبير الذي يقوم به إسماعيل مطر قائد الفريق، داخل وخارج الملعب، والعودة القوية للاعب محمد الشحي، ونحاول البناء على مكاسبنا التي تحققت في الجولتين الماضيتين، ونأمل أن يستفيد الفريق من ظهور تيجالي المميز وتسجيله لهاتريك في أول مباراة والمستوى الذي قدمه الحارس الشاب محمد حسن، والذي بدوره يرفع المنافسة بينه والحارس راشد علي لمصلحة الفريق الذي أصبح يتميز بوجود حارسين على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وذكر عبد الباسط أن عيادة النادي خالية تماماً من اللاعبين بعد أن أصبح جوجاك في حالة جيدة، وكذلك خليل إبراهيم الذي يؤدي تدريبات بدنية تمهيداً لعودته.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة الظفرة بمعنويات عالية، وحماس كبير تحت قيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، الذي واصل العمل على علاج الأخطاء ورفع معدل استحواذ الفريق على الكرة في المباريات مع التدرب على عدد من الجمل التكتيكية عن الاستحواذ وفقدان الكرة.