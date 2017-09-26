رأس الخيمة يستعجل بطاقة البرازيلي فيليب

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يسابق مسؤولو نادي رأس الخيمة الوقت لقيد اللاعب البرازيلي فيليب فيديليس في اتحاد الكرة، بانتظار وصول بطاقة انتقاله الدولية من البرتغال، وذلك لضمان مشاركته مع الفريق أمام دبا الحصن في الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، إذ تجرى محاولات عدة مع نادي بورتبنوس البرتغالي لحسم الأمور العالقة وتسريع إجراءات إرسال البطاقة.

وقال ناصر خميس، عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، إن النادي يضع في تقديره كل ما يمكن أن يمنح الفريق الأول فرصة الظهور القوي في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للكأس إثر التعادل الافتتاحي أمام العربي، موضحاً أن المحاولات الجارية الآن لقيد اللاعب فيليب مهمة لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اللاعبين المصابين في طريقهم للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد الرعاية الطبية الممتازة التي خضعوا لها في الفترة الماضية.

وأضاف: «المدرب المصري ضياء السيد يضطلع بجهود مؤثرة في إعداد الفريق ووضع جميع اللاعبين في أفضل درجات الجاهزية المطلوبة، وننتظر عودة خميس العجماني وراشد الخابوري وعبدالله عيسى ومشاركتهم في تدريبات التأهيل، والمواجهة التالية أمام دبا الحصن مهمة لدعم حظوظنا في المنافسة على حصد النتائج الإيجابية بالثقة الكبيرة في اللاعبين الذين خاضوا مرحلة كبيرة من التحضير في التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي في مصر، والجدية التي عبروا عنها في الفترة الماضية تجسد الطموحات المهمة في الواقع الذي يتطلعون إليه في بطولتي الكأس والدوري».

ورداً على سؤال حول مشاركة الخيماوي في الدور التمهيدي للكأس، قال ناصر خميس: «نسعى من خلال هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع لحصد أفضل النتائج وإظهار المستوى الفني الجيد بوجود أفضل العناصر من المواطنين والأجانب، وإدارة النادي قامت بدور كبير لتوفير الظروف المناسبة التي تمنح الخيماوي الفرصة لتحقيق تطلعات الجماهير، كما أنها تمهد الطريق أمام اللاعبين لاختبار جاهزيتهم قبل الانتقال إلى بطولة الدوري التي تشهد في الموسم الجاري منافسة قوية على بطاقتي العبور إلى المحترفين، ونتمنى أن تخدمنا الظروف في كل المباريات لتحقيق الأهداف المطلوبة».