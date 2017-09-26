«شباب الأهلي - دبي» يوقع اتفاقية شراكة مع «إعمار العقارية»

دبي (الاتحاد)

وقّع نادي شباب الأهلي-دبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إعمار العقارية، بحضور خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، رئيس اللجنة العليا للدمج في النادي، ومحمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وعدد من ممثلي الشركة وأعضاء اللجنة العليا للدمج

ونصت الاتفاقية الاستراتيجية على رعاية شركة إعمار للفريق الأول لكرة القدم في النادي في الموسم الرياضي الحالي، وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة إعمار في دبي.

وأعرب خليفة سليمان عن شكره وتقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار العقارية وحرصها على دعم الحركة الرياضية في دولة الإمارات، وروح المبادرة في دعم توجهات القيادة الرشيدة نحو دعم المؤسسات الرياضية بكل السبل، بهدف تمكينها من المنافسة على أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

وأشار سليمان إلى أن الحركة الرياضية في الإمارات ستشهد تحولات استراتيجية كبرى بعد أن وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأمر بدمج «نادي الشباب العربي الرياضي»، و«نادي دبي الثقافي الرياضي» مع «النادي الأهلي الرياضي» في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي-دبي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهدف من الدمج يتمثل في تعزيز المسيرة الرياضية وتعزيز فرص المنافسة الرياضية بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في كل المحافل وضمن أكبر البطولات، من خلال بناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً.

من جانبه قال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن إعمار تؤمن بضرورة لعب دور محوري في المسؤولية المجتمعية بصفتها شركة إماراتية رائدة وشريكاً في مسيرة التنمية الوطنية، وإنها تشارك في مختلف النشاطات ذات الصلة في الدولة، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في التفاعل مع الحركة الرياضية التي ينتظر منها أن تبذل المزيد من أجل تمثيل دولة الإمارات بشكل يرقى لطموحات الوطن وتطلعات شبابه.

وأشار العبّار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين إعمار ونادي شباب الأهلي-دبي تندرج ضمن استراتيجية إعمار الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي لا سيما النشاط الرياضي في دولة الإمارات، الذي يزخر بالفرص والطاقات والكفاءات الشابة المبدعة.

واختتم العبّار قائلاً: تؤمن إعمار بأهمية رعاية المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نرى أن نادي شباب الأهلي-دبي الذي انبثق من عملية اندماج بين ثلاثة أندية، سوف يشكل فرصة حقيقية، وخطوة في الاتجاه الصحيح، نحو تمثيل الإمارات بقوة وكفاءة، وتحقيق البطولات والألقاب التي تليق بدولتنا الفتيّة على كل المستويات الإقليمية والدولية.