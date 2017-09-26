ابن غليطة: نخطط لبلوغ «نهائي» كأس آسيا 2019

رضا سليم (دبي)

قال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: الاتحاد يخطط حالياً من أجل وصول منتخبنا الوطني إلى مباراة نهائي كأس آسيا، وهو ما نعمل عليه، قبل ما يزيد على 400 يوم من بدء منافسات الكأس التي نستضيفها بملاعبنا، مؤكداً أن حل أزمة خروج منتخبنا من تصفيات المونديال يحتاج إلى فريق عمل كبير لوضع الأسباب الحقيقية، وقال: ما يشغلنا حالياً هو كأس آسيا المقبلة.

وأضاف: كرة القدم في العالم أصبحت صناعة، وتتطور كل يوم، وفي اليابان عملوا على مشروع واحد وهو كيفية أن يكون لديهم عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج ونجحوا، ولكن الآن يفكرون خارج الصندوق من خلال تطوير أنفسهم خارج القارة، سواء مع أوروبا أو أميركا، وقد جمعتني جلسة مع رئيس الاتحاد الياباني وقال لي: إذا لم تتطور الكرة الآسيوية لن تتقدم الكرة اليابانية على المستوى العالمي، ويجب أن نعمل في اتجاه هذا المشروع ويخرج أبناء الإمارات للاحتراف الخارجي.

جاءت تصريحات مروان بن غليطة خلال مشاركته في ندوة بالجامعة الأميركية في الإمارات، تحت عنوان «كرة الإمارات بين الواقع والمأمول»، بحضور البروفيسور مثنى عبدالرزاق رئيس الجامعة، والزميل الإعلامي عدنان حمد الحمادي طالب ماجستير القانون الرياضي في الجامعة، والذي قدم الندوة، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعة وطلاب الماجستير المهني في القانون الرياضي، وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي من أساتذة بالجامعة وطلاب مرحلتي البكالوريوس والماجستير في الجامعة.

وأكد ابن غليطة ضرورة تنقيح وتطوير التشريعات الرياضية واللوائح الخاصة بالاتحاد، لتغطية كل الثغرات وتحقيق أسس التطور والنهضة، وقال: نريد أن تكون اللوائح والتشريعات الخاصة باتحاد الكرة مواكبة للعصر ومتطلباته ومتطورة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن كرة الإمارات بحاجة لاستراتيجية شاملة لتخريج وإعداد أجيال جديدة من مختلف الكوادر، وقال: نعد باستيعاب ومساندة أية كفاءات من خريجي ماجستير القانون الرياضي أو الإدارة الرياضية، ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على العطاء، ولديهم الرغبة في العمل مع اتحاد الكرة أو الأندية، ونعلن استعدادنا لتشغيل واستيعاب الخريجين من القانون الرياضي والاستفادة منهم.

وتابع: رياضتنا محظوظة بدعم القيادة ووجود بنية تحتية متميزة، نباهي ونفخر بها، وبلوغنا السنة التاسعة للاحتراف يجعلنا نقف على أرضية صلبة لهذه التجربة، ولدينا تشريعات وعقول ونظام أساسي يحكم عمل الاتحاد.

ونوه إلى أنه سيكون هناك دورات تدريبية للإداريين على غرار دورات المدربين، ولن يتم تسجيل أي إداري في الموسم المقبل إلا برخصة إدارية معتمدة بعد حصوله على الدورات التي سيحددها اتحاد الكرة من أجل أن يكون الاهتمام بالنواحي الإدارية متساوياً مع النواحي الفنية.

ورحب ابن غليطة بتوقيع شراكة مع الجامعة للتوصل وربط الخبرات بالأجيال الجديدة، والاستفادة من العلوم الحديثة والتطور الأكاديمي، خاصة في المجالات الرياضية المتخصصة، وتبادل الخبرات وتفعيل مسألة تشغيل طلاب ماجستير القانون الرياضي، سواء في الاتحاد أو الأندية؛ بسبب خبراتهم القانونية المطلوبة في الحقل الرياضي والكروي، وأيضاً على صعيد التشريعات والقوانين واللوائح الرياضية.