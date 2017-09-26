«رايان اير» تغير سياسات الأمتعة اليدوية

برلين (د ب أ)

استجابت شركة «رايان اير» الأيرلندية للطيران لحقيقة أن ركابها يأخذون أمتعة يدوية كثيرة على متن الطائرة. وابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل، يجب تسليم الأمتعة ذات العجلات وحقائب الظهر الكبيرة عند البوابة لتذهب إلى مخزن الطائرة.

وسيكون هذا مجاناً، بحسب شركة الطيران منخفض التكاليف ومقرها دبلن. وسيتم السماح للركاب بأخذ حقيبة يد صغيرة، تبلغ مساحتها على الأكثر (35 في 20 في 20) سنتيمتراً على متن الطائرة. وهؤلاء الحاصلون على أولوية الصعود معفون من الترتيبات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد «رايان اير» من الحد المسموح به للوزن للأمتعة التي توضع في المخزن، وتخفض بالتوازي الرسوم.

وبدءاً من نوفمبر المقبل، سيتم السماح بعشرين كيلو جراماً من الأمتعة عوضاً عن 15 كيلو جراماً الحالية. وسينخفض الرسم المعياري إلى 25 يورو (30 دولارا) من 35 يورو الحالية. والهدف من الإجراءات خفض عدد الركاب الذين يصلون إلى البوابة المؤدية للطائرة ومعهم قطعتان من الأمتعة.

وكان يسمح لركاب «رايان اير» أخذ قطعتين من الأمتعة اليدوية إلى الطائرة، واحدة كبيرة كبيرة، والأخرى صغيرة، ولكن هذا أدى إلى نقص المساحة في خزانات سقف الطائرة، ما نتج عنه تأجيلات في الصعود والإقلاع.