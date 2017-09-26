الكويت (رويترز)

تنشغل السوق الكويتية منذ شهور بصفقة محتملة لاندماج بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، والبنك الأهلي المتحد، أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار. لكن هذا الحلم الذي ستكون له فوائد كبيرة للبنكين يواجه عقبات كثيرة ومختلفة، منها الاقتصادي، ومنها السياسي والاجتماعي والتنظيمي.

وقال خبراء لـ«رويترز»، إن قرار الحكومة الكويتية، التي تمتلك حصصاً مؤثرة في كلا البنكين، سيتوقف على رأي المؤسسات الكبرى، مثل بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال. كما ستهتم الحكومة كثيراً بمدى تقبل نواب البرلمان والشارع الكويتي لمثل هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع الدراسات الفنية.

وعينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24% من أسهم بيتك، والتي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، مستشاراً لتقديم استشارات مستقلة لدراسة «فكرة الاندماج أو الاستحواذ» بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية صوب إبرام الصفقة. لكن بيت التمويل الكويتي قال في بيان لبورصة الكويت الثلاثاء الماضي، إن «الهيئة» تجري هذه الدراسة «على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين، ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة».

وبيت التمويل الكويتي، واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 مليار دولار)، ويمتلك بنوكاً في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا، وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48%.