جيل جديد من الصراف الآلي يتحدث إلى العملاء ويلبي طلباتهم

حسام عبدالنبي (دبي)

من الآن فصاعداً إذا رغبت كعميل للبنك في الحصول على معلومات عن قروض السيارات، أو الرهون العقارية أو بطاقات الائتمان أو الودائع، أو غير ذلك من الخدمات المصرفية، فليس عليك أن تتوجه إلى فرع البنك، كل ما عليك فعله هو التحدث إلى جهاز الصراف الآلي «أن.سي.آر سلف سيرف 80 سيريز». والجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي يساعد المؤسسات المالية على إحداث تحول في التجربة المصرفية وتغيير طريقة تفاعل المستهلكين مع أجهزة الصراف الآلي، إذ إن 80% من التعاملات التي جرى تنفيذها بنجاح داخل المصرف، يمكن إتمامها من خلال الخدمة المصرفية عبر الفيديو في أجهزة الصراف الآلي.

وبحسب وائل الأعور، نائب رئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «أن.سي.آر.كوربوريشن»، فإنه من خلال دمج الابتكار البرمجي والمكونات الصلبة والخدمات المتميزة، سيحصل المستخدمون والمؤسسات المالية على العديد من المزايا الجديدة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة، مضيفاً أن هذه الأجهزة تحتوي على شاشة تعمل باللمس بقياس 19 بوصة تستعمل الجهاز اللوحي، حيث يمكن للمستخدم تنفيذ عمليات التمرير السريع والتصغير والتكبير خلال إجرائه لمعاملاته عبر الشاشة.

وأكد الأعور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس لإطلاق الجهاز الجديد، أن المؤسسات المالية تحتاج إلى تقديم تجربة تلبي احتياجات أبناء الجيل الرقمي اليوم ممن يحتاجون إلى المزيد من الخدمات المالية المتطورة.

وأشار إلى أن ميزة الخدمة المصرفية عبر الفيديو المدمجة في هذه الأجهزة تمكن المؤسسات المالية من تقديم خدمات شخصية عالية الجودة، حيث يمكن مساعدة العملاء من خلال (صراف أو موظف الفرع) يظهر بشكل مباشر عبر شاشة أجهزة الصراف الآلي، ويجيب عن استفسارات العملاء وطلباتهم، منوهاً أنه بذلك تتمكن المؤسسات المالية من توسيع نطاق خدماتها الشخصية بحيث تكون متاحة، سواء بالقرب من المنزل أو بعيداً عنه وفي الوقت الذي يناسب العميل.