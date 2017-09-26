الإمارات تطبّق أفضل الحلول التكنولوجية في السلامة من حرائق الأبنية

دبي (الاتحاد)

أكد خبراء مشاركون في فعاليات معرض «النوافذ والأبواب والواجهات»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق أفضل الحلول التكنولوجية في السلامة من حرائق الأبنية، وذلك خلال جلسة خاصة تناولت أحدث الاتجاهات الحالية في المنطقة وأفضل التطبيقات التي تضمن أعلى المعايير في هذا المجال في القمة المصاحبة للمعرض.

وقال بيتر ستيفنسون الرئيس المساعد لقسم هندسة الحرائق في شركة بيرو هابولد: «الإمارات حريصة على تطبيق أفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية عندما يتعلق الأمر في الحماية من مخاطر الحرائق وأمن واجهات المباني، حيث تستفيد إمارة دبي على سبيل المثال من التنوع الاجتماعي الكبير الذي يضم خبرات عدة يمكن استغلالها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية».

واعتبر ستيفنسون أن الإستراتيجية الصحيحة والناجحة ستتطلب تطبيق المبادئ الهندسية للحماية من الحرائق في مختلف مراحل إنشاء الأبنية، بداية من التصميم وحتى إجراءات الوقاية وإدارة المخاطر والسيطرة على المواد القابلة للاحتراق، إلى جانب المراجعات الداخلية والخارجية المنتظمة وخطط إخلاء الأبنية..

وقال محمد كازي مدير المعرض:«العديد من الجهات في المنطقة تسعى إلى وضع الاستراتيجيات الصحيحة للسلامة من حرائق الأبنية، حيث تعمل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال على تطوير حلول ومنتجات جديدة من شأنها الحد من مخاطر الواجهات القابلة للاحتراق، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر فرصة متميزة للتعرف على أحدث هذه الاتجاهات والحلول من أبرز وأهم الخبراء في هذا المجال، الذين سيعملون على بحث الاحتياجات والتحديات خلال أيام المعرض».