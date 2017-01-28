إيطاليا.. نحو انتخابات مبكرة

جون فولين*

تقترب إيطاليا من إجراء انتخابات مبكرة هذا العام بعد أن غيرت المحكمة الدستورية النظام الانتخابي، وقالت إن القانون الجديد يمكن تطبيقه على الفور، وهذا يعزز من موقف رئيس الوزراء السابق «ماتيو رينزي». وقد عدلت المحكمة الدستورية الإيطالية بشكل واسع القانون الانتخابي لمجلس النواب، ما يجعله أقرب إلى النسبية الكاملة المعتمدة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويفتح الباب نظرياً لتنظيم انتخابات مبكرة.

وكانت المحكمة قد ألغت أجزاءً من القانون الانتخابي بالنسبة لمجلس النواب، لتهدئ من الخلافات مع مجلس الشيوخ. وأيدت المحكمة حصول أكبر الأحزاب في مجلس النواب على أغلبية تلقائية، وأعلنت وجوب إجراء الانتخابات في جولة واحدة فقط بدلاً من جولتين.

وبسرعة، أصر حزب «رينزي» على إجراء انتخابات مبكرة عقب صدور الحكم. وقال «إيتوري روزاتو»، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب: «نحن بحاجة إلى إجراء الانتخابات فوراً»، مؤكداً أن القانون الجديد من الممكن تفعيله في الحال. ويدفع «رينزي»، الذي لا يزال زعيم الحزب الديمقراطي، وهو أكبر كتلة في البرلمان، لإجراء انتخابات في مطلع شهر يونيو. وقد استقال الشهر الماضي بعد خسارته في استفتاء بشأن تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وأيد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني كخلف له.

جدير بالذكر أنه إثر استفتاء ديسمبر 2016 الذي أدى إلى استقالة حكومة «ماتيو رينزي»، حذر الرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا» بوضوح من أنه لن يقبل بحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إلا إذا كان نظام الانتخاب في المجلسين اللذين يملكان الصلاحيات ذاتها منسجم.

ومن ناحية أخرى، تشعر المؤسسة الإيطالية بالقلق من أن حركة خمس نجوم الشعبوية يمكن أن تحصل على مكافأة لتتصدر الانتخابات، ما يساعدها على تحقيق هدفها من الاستفتاء بشأن عضوية إيطاليا في منطقة اليورو. ومن الجدير بالذكر أن حركة خمس نجوم تتعادل مع الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي.