«دو» تنضم إلى شبكة شركاء خدمات «أمازون ويب»

دبي (الاتحاد)

انضمت شركة «دو» إلى شبكة شركاء خدمات أمازون ويب (APN)، لتوفير منظومة متكاملة من خدمات الويب والحوسبة السحابية في الإمارات. وسيستفيد عملاء الشركة عبر هذه الخطوة من إمكانية النفاذ والوصول المباشر والسريع إلى مجموعة متنوعة من الحلول السحابية التي تقدمها منصة خدمات «أمازون ويب»، ما يتيح لهم تبسيط وتسريع عملية اتصالهم بخدمات سحابية عالية الجودة والكفاءة.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «إن الانضمام إلى شبكة الشركاء العالميين في منصة خدمات أمازون ويب يعني أنه بات بإمكان عملائنا من المؤسسات الاستفادة من إمكانات اتصال سلسة وسريعة بمجموعة متنوعة من الخدمات السحابية مع أداء ثابت ومميز ومرونة عالية. نقدم لعملائنا في دو إمكانية الوصول إلى حلول سحابية رائدة لتمكينهم من توسيع نطاق اتصالاتهم حسب الطلب، ونسعى من خلال جهودنا المبذولة في هذا المجال إلى جعل الخدمات السحابية سهلة المنال لكل عملائنا من المؤسسات عبر دولة الإمارات».

وأضاف الحساوي: «نحن نقود التوجهات نحو الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات السحابية من خلال تبني نهج شامل يتميز بالمرونة والأداء العالي. ونهدف من خلال ذلك إلى إتاحة المجال أمام كل الشركات بأحجامها المختلفة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها الخدمات السحابية، فضلاً عن المرونة والسرعات العالية التي تتميز بها خدماتنا الشبكية التي طورناها في دو. وتسهم منصة الوصول المباشر إلى الخدمات السحابية التابعة لشركتنا بتعزيز اتصال المؤسسات الشبكي بعالم الخدمات السحابية عبر توفير حلول فائقة الجودة متطابقة مع الحلول التي توفرها منصة خدمات أمازون ويب».

وتعد منصة الوصول المباشر إلى الخدمات السحابية التابعة لشركة دو أول منصة اتصال حسب الطلب عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل على تمكين الشركات من الاتصال بخدمات تتميز بجودة خدمة مضمونة وتجربة استخدام متكاملة. تجمع المنصة بين منظومة متكاملة من خدمات اتصال عالية المستوى تتميز بمرونتها وقابليتها للتوسيع.

ويمكن للشركات إنشاء اتصال آمن ذي قدرات عالية بمجموعة متكاملة من خدمات أمازون ويب. وتقدم هذه المنصة العديد من الحلول السحابية المميزة تشمل عمليات الحوسبة والتخزين وخدمات قواعد البيانات وتوفير المحتوى، وغيرها من الوظائف لتمكين حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة، ما يسمح للشركات بنقل المزيد من مهام العمل إلى البيئات السحابية.