ورشة عمل تبحث قدرة المصارف على تقييم مخاطر البنوك المراسلة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، مؤخراً، ورشة عمل حول «تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في المنطقة العربية – نحو بناء حلول»، في مدينة أبوظبي.

مثلت الورشة، فرصة للقاء بين السلطات الإشرافية العربية والدولية، إضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية ذات العلاقة، لمناقشة الاتجاهات الحديثة لتداعيات إجراءات البنوك المراسلة، ولتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى حلول عملية لمواجهة تلك التداعيات.

شارك في الورشة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنوك التجارية العربية والإقليمية والعالمية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من كل من صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.

وبحسب بيان صحفي أمس، لا تزال المخاوف كبيرة بشأن انسحاب البنوك العالمية من خدمات البنوك المراسلة في المنطقة العربية، وأصبحت خدمات البنوك المراسلة تلعب دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، في ظل الترابط القوي للاقتصاد العالمي.