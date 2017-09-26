مذكرة تفاهم لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقع «مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«سوق أبوظبي العالمي»، مذكرة تفاهم تُؤسس لشراكة جديدة بين الطرفين للتعاون والتشاور بشأن المبادرات الرامية إلى حفز نمو وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقّع مذكرة التفاهم، كل من صغير مفتي، المدير التنفيذي للعمليات في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في «سوق أبوظبي العالمي»، بحضور أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وخميس بو هارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وبموجب المذكرة، يتعاون المصرف مع «سلطة تنظيم الخدمات المالية» التابعة للسوق، لتنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتأتي الشراكة في إطار التزام «سوق أبوظبي العالمي» المتجدد بمواصلة الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية لدعم رواد الأعمال، والشركات الناشئة، و«المختبر التنظيمي» لإمارة أبوظبي - وهو إطار عمل تنظيمي يوفر بيئة داعمة ومحكمة تتيح للمبتكرين المختصين في مجال التكنولوجيا المالية تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة آمنة ومُحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة.