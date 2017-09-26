«سويس» توقع اتفاقية إدارة فندق «العزيزية مكة»

دبي (الاتحاد)

أبرمت سويس- بلهوتيل إنترناشيونال اتفاقية لإدارة فندق سويس- بلهوتيل العزيزية، مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية. والفندق من فئة الأربع نجوم وتمتلكه مجموعة شركة الهيل العالمية لإدارة الفنادق، ويتمتع بموقع متميز في حي العزيزية بمكة المكرمة، الذي يشهد حركة توسع هائلة في أعداد الفنادق، وعلى بعد دقائق فقط بالسيارة من المسجد الحرام. من المتوقع أن يكون الفندق جاهزاً للافتتاح خلال الربع الثاني من 2018.

وقال لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير للشرق الأوسط، أفريقيا والهند، سويس- بلهوتيل إنترناشيونال، إن: «المملكة العربية السعودية سوق نمو رئيسة بالنسبة لنا ونحن فخورون بأن تكون انطلاقتنا في مدينة مكة المكرمة بهذا المشروع الرائع».

وقال نواف بن منصور بن صالح الشريف، مالك شركة الهيل العالمية لإدارة الفنادق: «النمو المستمر في السياحة الدينية في مكة المكرمة يزيد الطلب على الفنادق الفاخرة بالمدينة». يضم الفندق 525 غرفة بينها غرف للمجموعات وأخرى للعائلات مجهزة لكي تلبي احتياجات السوق.