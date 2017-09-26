«بريسكوت» العقارية تطلق مشروعاً سكنياً وتجارياً بمنطقة الميدان في دبي

دبي (الاتحاد)

تطلق شركة «بريسكوت» للتطوير العقاري مجمعاً سكنياً فاخراً باسم «برايم فيوز» في أكتوبر المقبل، بمنطقة الميدان في دبي، ويتضمن المجمع السكني الفاخر، الذي تقدر تكلفته بأكثر من 165 مليون درهم، 133 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة و18 وحدة سكنية ذات غرفتي نوم موزعة على 4 مستويات وتغطي أكثر من 225000 قدم مربع.

ووفقاً للمتحدث باسم بريسكوت للتطوير العقاري، فإن موقع مشروع «برايم فيوز» السكني الفاخر الممول ذاتيا في ميدان أفينيو، موطن كأس دبي العالمي لسباق الخيل وأغنى سباق خيل في العالم، يجعل منه عنوان منزل مميز في قلب دبي الجديدة.

ويقع العقار بجوار مضمار ميدان الشهير للرياضة وفندق الميدان، وهو مشروع تطوير متعدد الجوانب يمنح الزوار والمقيمين نمط حياة فاخرة.

وقال محمد شافي، المدير التنفيذي لبريسكوت للتطوير العقاري: «كانت رؤيتنا دائماً تقوم على توفير وحدات سكنية ممتازة بأسعار معقولة في أحياء بارزة تحتضن الحياة الجيدة في دبي، ويقدم برايم فيوز الحياة الفاخرة مع مراعاة الجودة والموقع والمَرافِق المحيطة».

ويأتي مشروع بريسكوت السكني الضخم عقب برنامج الإسكان الذي تقوده الحكومة، الذي يهدف إلى إعادة الإسكان بدبي عبر عكس الاتجاه السابق الذي شهد سعي معظم المقيمين إلى الحصول على خيارات أرخص وأقل تألقاً في الإمارات الشمالية.

ومع استمرار خطط توفير الإسكان بأسعار معقولة في دبي، يستعد «برايم فيوز» الآن لوضع المعيار من حيث القيمة المضافة عبر دمج الامتيازات الرئيسية التي تلبي أنماط حياة المستأجرين، كما شهد الاقتصاد الصاعد في دبي ثقة متجددة ضمن سوق العقارات حيث يعمل المطورون حالياً على تسليم 35000 وحدة هذا العام ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في السوق إلى 500000 وحدة.