«إكسبو الشارقة» يوقع اتفاقية مع «ميسي إيسن» الألمانية

الشارقة (الاتحاد)

أبرم «مركز اكسبو الشارقة» اتفاقية مع شركة «ميسي إيسن» الألمانية لمشاركة «معرض إيسن لقص ولحام المعادن» للمرة الأولى بجناح خاص في فعاليات معرض «ستيل فاب 2018» الذي يستضيفه مركز اكسبو خلال الفترة 15-18 يناير المقبل.

وتشهد الدورة الـ14 لمعرض «ستيل فاب» الحدث التجاري الرائد لقطاع الأعمال المعدنية في المنطقة في ضوء الاتفاقية، مشاركة أبرز وأهم الابتكارات الألمانية في مجال تكنولوجيا وهندسة قص ولحام المعادن، حيث تعتبر «ميسي إيسن» الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض العالمي للقص واللحام الذي يُعدُّ أحد أكبر الفعاليات في أوروبا.

وتمثل مشاركة جناح معرض «إيسن لقص ولحام المعادن» في دورة «ستيل فاب» المقبلة، ثمرة التعاون بين مركز اكسبو الشارقة و«ميسي إيسن»، الذي تكمن أهميته في أنه يجمع أهم وأكبر الشركات العاملة في قطاع قص ولحم وصقل المعادن في ألمانيا تحت مظلة واحدة في «ستيل فاب» بمركز اكسبو الشارقة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

وقع الاتفاقية سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، أوليفر بي. كورت الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي إيسن» نيابة عن الشركة، بحضور بي رافي مدير المبيعات والتسويق في مركز اكسبو، ونافين فيرنانديز مدير مجموعة المعارض، وألروي نيستر لوبو مدير المعرض، على هامش مشاركة «مركز اكسبو» في «معرض القص واللحام 2017» الذي تقام فعالياته في دوسلدروف بألمانيا خلال الفترة 25-29 سبتمبر الجاري.