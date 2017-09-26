«أكور» توسّع محفظة مشاريعها إلى 100 فندق في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أكور للفنادق» أمس، عن توسيع محفظة مشاريعها لتضم 100 فندق قيد التشغيل في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، مع قيامها بافتتاح 12 فندقاً من الفئات الاقتصادية والمتوسطة والراقية والفاخرة لغاية الآن خلال العام الجاري تضم ما يزيد على 4500 غرفة.

وتمتلك المجموعة مشاريع فندقية في 11 دولة في عموم أرجاء المنطقة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، ولبنان وإيران.

وأعلنت المجموعة في العام الماضي عن خططها لمضاعفة شبكتها الإقليمية لتصل إلى 50000 غرفة فندقية بحلول العام 2020، وقد وصلت بالفعل إلى حاجز الـ30000 غرفة لغاية الآن.

وقال أوليفييه جرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في «أكور للفنادق» الشرق الأوسط وأفريقيا: «عندما قررت الانضمام إلى المجموعة منذ أكثر من ست سنوات، وضعنا نصب أعيننا هدفاً طموحاً للغاية يتمثل بافتتاح الفندق الـ100 للمجموعة في المنطقة. تمكنا من بلوغ منتصف الطريق في ذلك الوقت بفضل إرساء الدعائم الأساسية على مدى السنوات الـ35 الماضية، والتي أسهمت بتعزيز مكانة المجموعة في عموم أرجاء المنطقة».

وأضاف: «نواصل تحقيق النجاحات تلو الأخرى وترسيخ مكانتنا كمجموعة رائدة في قطاع الضيافة من خلال الاستحواذ على علامات فندقية شهيرة مثل فيرمونت ورافلز وسويس أوتيل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنتجعات المبتكرة، وينعكس نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح فندق واحد شهرياً خلال العام الجاري، وفندقان شهرياً بدءاً من العام 2018 وما يليه. إنني على ثقة تامة بأن المجموعة ستتمكن من توفير 50000 غرفة فندقية قيد التشغيل بحلول العام 2020 بفضل قوة الأداء التشغيلي وتفاني فريق العمل، إلى جانب تعزيز رضا العملاء وتعزيز الروابط والشراكات مع أصحاب المصلحة».