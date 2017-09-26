«صندوق خليفة» يوقع اتفاقيتي شراكة ورعاية لمبادرة «رواد القصر- الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع أمس، اتفاقيتي شراكة ورعاية في إطار مبادرة رواد القصر- الإمارات التي أطلقها بالتعاون مع مكتب صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، مع كل من صندوق الوطن وشركة بريتش بتروليم.

ووقع كل من عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد القاضي مدير عام صندوق الوطن اتفاقية شراكة يتولى بموجبها صندوق الوطن المساهمة في إعداد وتمويل وتجهيز المعسكر التدريبي للمتنافسين المشاركين في مسابقة رواد القصر، والذي من المقرر أن تبدأ أعماله في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الدرمكي في بيان، إن صندوق الوطن شريك استراتيجي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المواطنين في مختلف المجالات، معرباً عن أمله في أن يتم تطوير هذه الشراكة في المستقبل لتشمل مجالات أخرى.

وأضاف أن صندوق الوطن نفذ العديد من المبادرات النوعية الناجحة التي أصبح لها صدى في المجتمع المحلي، والتي تعنى بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، لافتاً إلى أن هذا الجهد يلتقي بشكل مباشر مع جهود صندوق خليفة في مجال تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر ما يطرحه من مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية والازدهار.