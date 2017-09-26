الإمارات ومصر تتصدران دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر مواقع الخدمات العالمية

دبي (الاتحاد)

أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أيه تي كيرني» أمس، مؤشر مواقع الخدمات العالمية للعام 2017، وهي دراسة تحلل وترصد مشهد الاستعانة بمصادر خارجية أجنبية في 55 بلداً عبر ثلاثة معايير رئيسية، هي: الجاذبية المالية، ومهارات الناس وتوافرهم، وبيئة الأعمال والاستثمار.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدمة مرتبتين عن نتيجة العام الماضي على المستوى العالمي، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية إقليمياً، متقدمة خمس مراتب على الصعيد العالمي.

ويتابع المؤشر اتجاهات الشركات العالمية بشأن إقامة عملياتها في الخارج، لتسليط الضوء على هذا المشهد المعقد والمتحول، خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية أجنبية في الأعمال التجارية.

وخلال الأشهر الـ 18 الماضية، افتتحت شركة هواوي منشأة دعم وتدريب لدعم عملياتها في 29 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إشارة إلى سعي الشركات الصينية لمواكبة توسعها العالمي عبر افتتاح مراكز دعم خارجية لها. وفي طبعته الثامنة، يسلط المؤشر الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجهها الوظائف جراء تطور الأتمتة في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، مع تقدير تعرض مليون فرصة عمل لخطر الإلغاء خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في أربعة بلدان فقط.