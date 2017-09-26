ارتفاع الدرهم أمام عملات الشركاء التجاريين للإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع معدل سعر صرف الدرهم أمام عملات جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2017، حسب تقرير المراجعة الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب الإحصاءات، ارتفع سعر صرف الدرهم المرجح مقابل عملات الشركاء الموردين غير المرتبطة بالدولار بنسبة 1.11% خلال النصف الأول من العام 2017.

ويبلغ عدد الشركاء الموردين لدولة الإمارات 9 دول تستحوذ على نحو 48.5% من إجمالي الواردات للدولة تتصدرهم الصين بنسبة 12.4%، ثم الهند 9.7% وألمانيا بنسبة 6.48%.

ويأتي تواصل ارتفاع معدل سعر صرف العملة المحلية مع الشركاء التجاريين الرئيسين، نتيجة استمرار تحسن سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم، وذلك وفقاً لرأي العديد من المحللين.

وسجل سعر صرف الدرهم أكبر ارتفاع مقابل الجنيه الإسترليني وبنسبة 12.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كسب مقابل اليوان الصيني 4.91%، وحقق الدرهم نمواً بنسبة 2.68% مقابل اليورو، و2.88% مقابل الين الياباني.