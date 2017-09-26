37.4 مليـار درهم إيـــرادات الوزارات الاتحـادية خلال 6 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية 37.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تنفيذ بلغت 78.3% من إجمالي الموازنة الفعلية البالغة نحو 47.7 مليار درهم، في حين وصلت قيمة المصروفات في الفترة ذاتها إلى 30.678 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 63%. وبذلك بلغ فائض الموازنة منذ يناير وحتى يونيو 6.7 مليار درهم.

وبلغ النمو المسجل في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 29%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.

وأظهر تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية للنصف الأول من السنة المالية 2017، الصادر عن وزارة المالية، أن المصروفات على الخدمات العمومية «المنح والمنافع الاجتماعية والمصارف الأخرى» وصل إلى 8.74 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما نسبته 28.6% من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية في الأشهر الستة الأولى من العام.

أما مصروفات وزارة الداخلية فبلغت 5.61 مليار درهم، تمثل 18.3% من إجمالي المصرفات في النصف الأول من العام، وعلى صعيد قطاع التعليم بلغت قيمة المصروفات 3.98 مليار درهم بنسبة 13%، ونحو 2.5 مليار درهم على قطاع الصحة وبنسبة 8.1%، و2.25 مليار درهم على قطاع تنمية المجتمع أي ما نسبته 7.1% من إجمالي المصروفات.

وعلى جانب الإيرادات للوزارات الاتحادية للسنة المالية 2017، بلغت إيرادات وزارة المالية نحو 21.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام تشكل ما نسبته 57.5% من إجمالي الإيرادات، في ما وصلت إيرادات وزارة الداخلية إلى 4.28 مليار درهم بنسبة 11.4%، ونحو 4.02 مليار لوزارة الموارد البشرية وبنسبة 10.7%، و469 مليون درهم من وزارة الصحة، وجاءت بقية الإيرادات من الوزارات الأخرى.

ويتضح من خلال الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية على المستوى الفصلي أن إيرادات الربع الثاني من العام بلغت 28.617 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 21.774 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام فوصلت الإيرادات إلى 8.778 مليار درهم، والمصروفات إلى 8.904 مليار درهم.