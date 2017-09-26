37.4 مليـار درهم إيـــرادات الوزارات الاتحـادية خلال 6 أشهر

أبوظبي (وام)
بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية 37.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تنفيذ بلغت 78.3% من إجمالي الموازنة الفعلية البالغة نحو 47.7 مليار درهم، في حين وصلت قيمة المصروفات في الفترة ذاتها إلى 30.678 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 63%. وبذلك بلغ فائض الموازنة منذ يناير وحتى يونيو 6.7 مليار درهم.
وبلغ النمو المسجل في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 29%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.
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أما مصروفات وزارة الداخلية فبلغت 5.61 مليار درهم، تمثل 18.3% من إجمالي المصرفات في النصف الأول من العام، وعلى صعيد قطاع التعليم بلغت قيمة المصروفات 3.98 مليار درهم بنسبة 13%، ونحو 2.5 مليار درهم على قطاع الصحة وبنسبة 8.1%، و2.25 مليار درهم على قطاع تنمية المجتمع أي ما نسبته 7.1% من إجمالي المصروفات.
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ويتضح من خلال الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية على المستوى الفصلي أن إيرادات الربع الثاني من العام بلغت 28.617 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 21.774 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام فوصلت الإيرادات إلى 8.778 مليار درهم، والمصروفات إلى 8.904 مليار درهم.