50 مليار دولار التجارة بين الإمارات والصين

حاتم فاروق (أبوظبي)

تنمو حركة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لتتجاوز الـ 50 مليار دولار (185 مليار درهم) سنوياً بحلول العام 2020، مقارنة بنحو 46 مليار دولار (170 مليار درهم) بنهاية العام 2016، بحسب جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية.

وقال الكيت في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أسبوع الصين للتجارة أمس في أبوظبي، إن جمهورية الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري غير نفطي مع الإمارات خلال الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الصين والإمارات نحو 12 مليار دولار أو ما يعادل 44.15 مليار درهم، بنسبة 13.5% من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وأضاف أن الإمارات أصبحت المعبر الرئيس لحركة التجارة الصينية في منطقة الشرق الأوسط حتى أصبحت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، فيما يوجد في سوق الإمارات أكثر من 4 آلاف شركة صينية، ونحو 5 آلاف علامة تجارية صينية مسجلة في وزارة الاقتصاد.

ويشارك في الدورة الخامسة لمعرض أسبوع التجارة الصيني الذي يقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، أكثر من 300 شركة مُصنّعة صينية تعرض أكثر من 1000 سلعة من المنتجات الصينية المبتكرة ذات التقنية العالية، حيث يضم المعرض للمرة الأولى المعرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة العربية.