الإعلان عن الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)

أعلن في دبي أمس، عن قائمة الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في نسختها العاشرة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس في دبي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات مختلفة وأبرز قادة الاستدامة، في مقدمتهم ضيف الشرف الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس إدارة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة.

وأفادت «الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، أنه تم اختيار الفائزين في 10 فئات من أصل 106 من المشاركات المقدمة، وذلك تكريماً لهم على ما قدموه من إنجازات متميزة ومبادرات مبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في العالم العربي.

وشملت قائمة الفائزين عن فئات القطاع العام والأعمال التجارية الكبيرة والأعمال التجارية المتوسطة والأعمال التجارية الصغيرة كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، الجزيرة الدولية للتموين، الاتحاد لخدمات الطاقة ومجموعة المعرفة، على التوالي.

أما في فئة الخدمات المالية، فقد كانت الجائزة من نصيب البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك أفريقيا، بينما فازت شركة بترول الإمارات الوطنية بجائزة عن فئة قطاع الطاقة.

وعلى صعيد فئة قطاع الضيافة، فقد كانت الجائزة من نصيب فندق هوليدي إن دبي - البرشاء، شركة الفطيم كاريليون عن فئة قطاع الإنشاءات وبلدية دبي ومواصلات الإمارات فقد كان فوزها ضمن فئة الشراكات والتعاون. وقالت حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» في كلمة لها خلال الحفل: «أودّ أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هذا العام والتي تأتي تقديراً لما حققوه من مستويات عالية من التميز والابتكار في مجال تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ليكونوا بذلك مثلاً أعلى تحتذي به المؤسسات الأخرى في المنطقة، وتكريمكم اليوم ليس إلا تجسيداً لمهمتنا في تعزيز الوعي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في العالم العربي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نجاح أي نموذج أعمال في المنطقة والعالم أجمع. أودّ أيضاً أن أعبر عن شكري وتقديري للجهات كافة التي تقدمت بطلبات المشاركة في هذه الجائزة، ونحن سعداء بالإقبال الواسع الذي شهدته المنافسة هذا العام، ونتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة نجاحنا وتميزنا خلال السنوات القادمة».