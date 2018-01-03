قطر تخترق «حساب المواطن» السعودي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تعرض «حساب المواطن» السعودي أمس الثلاثاء لاختراق إلكتروني من قبل قراصنة. وأفادت قناة الإخبارية السعودية أن «حساب المواطن» في «تويتر» تعرض للاختراق من قبل معرفات قطرية. ونقلت عن مدير حساب المواطن علي راجحي قوله إن «الحساب في تويتر تعرض لعملية تهكير من قبل مجموعة من قطر ونعمل على استعادته». وأضاف: «أرجو عدم الأخذ بأي معلومات تصدر من الحساب في الوقت الحالي حتى تتم استعادة الصلاحيات».

إلى ذلك، قال راجحي في تصريحات صحفية، إن الحساب تعرض لاختراق إلكتروني ممنهج صباحاً من قبل «هاكرز» أطلقت على نفسها «صقور قطر». وبين أن المختصين في تقنية المعلومات في حساب المواطن يتعاملون مع الوضع بشكل سريع لاستعادة الحساب، وحذف التغريدات التي قام المخترق بكتابتها.

وفي الإطار نفسه، قال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، تعليقاً على واقعة اختراق «حساب المواطن» على «تويتر» بقوله: خلايا «عزمي» تخترق «حساب المواطن» في «تويتر»، عملية قذرة تبيّن للجميع حقيقة تنظيم «الحمدين» الإرهابي.

وأضاف «الهيل»، عبر حسابه في «تويتر»: عمليات الاختراق تحصل بإشراف من الإخوانجي محمود صلاح الدسوقي مدير أمن معلومات قطر، والده مصري تم تجنيسه عن طريق الإرهابي عبدالله بن خالد في التسعينيات.