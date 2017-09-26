«أدنوك للتوزيع» تفوز بجائزة «سوبر براند» للعام الرابع

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت «أدنوك للتوزيع»، مؤخراً جائزة «سوبر براند الإمارات 2017» للعام الرابع على التوالي.

تسلّم الجائزة محمد الزعابي، نائب أول الرئيس لمجموعة مبيعات التجزئة بالإنابة في أدنوك للتوزيع، خلال احتفال نظمه مجلس «سوبر براند»، الذي يعدّ أكبر لجنة تقويم دولية مستقلة من نوعها لتقويم العلامة والمكانة المؤسسية لكبريات الشركات، حسب بيان أمس.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نعتز بالفوز بهذه الجائزة التي تعدّ تأكيداً على جودة وتميّز علامتنا التجارية التي أصبحت رمزاً للنمو عبر العقود الماضية وستواصل ذلك مستقبلاً.

وكجزء من مجموعة أدنوك، إحدى أبرز شركات الطاقة على مستوى العالم، نعتبر هذه الجائزة اعترافاً بدورنا المساهم في دعم مسيرة التنمية في أبوظبي ودولة الإمارات». وأضاف الراشدي: «أهنئ جميع موظفي وكوادر أدنوك للتوزيع الذين أثمرت جهودهم المشكورة في تعزيز مكانة الشركة وثقة العملاء بها كمزوّد موثوق للمنتجات البترولية والخدمات المصاحبة المتميزة في الدولة وخارجها.واستجابة لهذا التكريم الهام لعلامتنا، نؤكد مواصلة تركيزنا على الابتكار والنمو، بما فيه توفير المزيد من الخيارات والخدمات والتسهيلات لعملائنا، بالتزامن مع توسيع آفاق أعمالنا وفتح المزيد من الأسواق الجديدة».