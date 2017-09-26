«إينوك» تعيد افتتاح محطة عود ميثاء بهويتها المؤسسية الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعادت مجموعة «إينوك» مؤخراً افتتاح أول محطة خدمة بهويتها المؤسسية الجديدة في عود ميثاء. وتدعم هذه الخطوة خطط «إينوك» التوسعية الرامية إلى إنشاء 54 محطة جديدة بحلول عام 2020، وتتماشى أيضاً مع خطة دبي 2021 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمدينة ذكية ومستدامة. وتم افتتاح محطة الخدمة الجديدة بحضور سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»؛ وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لأعمال التجزئة في المجموعة؛ إضافة إلى أعضاء الإدارة العليا للمجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، «استكمالاً لجهود تجديد هويتنا المؤسسية، أطلقنا مبادرات عديدة رائدة تتماشى مع خطة دبي 2021 الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وأكثر استدامة، كما نسعى إلى مواصلة تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة عبر توسيع حضور اينوك في كل أنحاء دولة الإمارات».

وتمتد محطة الخدمة على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وتوفر للعملاء العديد من الخدمات الجديدة لتسهيل تجربة التزود بالوقود وتقليل مدة الانتظار. وتم تجهيز المحطة بـ6 مضخات وقود مزدوجة بخراطيم قابلة للمد وذلك لتسهيل عملية تزويد السيارات على جانبي المضخة.