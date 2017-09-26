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بلحيف النعيمي: نمو السياحة البحرية يعزز تنافسية الإمارات عالمياً
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تاريخ النشر: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، أن نمو قطاع السياحة البحرية في الآونة الأخيرة يعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أفضل الدول عالمياً في مؤشرات الموانئ البحرية.

ولفت معاليه إلى أن هذا النمو المطرد يمثل دفعة قوية لملف ترشح الدولة لعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» IMO ضمن الفئة «ب»، في خطوة لتعزيز دور الدولة في دعم مسار تطوير القطاع البحري العالمي، من خلال المشاركة في وضع وإنفاذ الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري.

ونوه بأن نمو أعداد الرحلات البحرية بالموانئ الإماراتية يعزز مكانة القطاع البحري المحلي كلاعب محوري على الخريطة البحرية العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للقطاع البحري بجوانبه كافة، خاصة السياحة البحرية التي يتنامى دورها باطراد في تطوير التجمع البحري المحلي، لتبرز كأحد العوامل الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز القطاع السياحي، وتحفيز التنويع الاقتصادي.

وتشهد البنية التحتية السياحية في الدولة توسعاً سريعاً لاستيعاب التدفق المتنامي لسياح الرحلات البحرية، في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ مشاريع طموحة لتحسين جودة البنى التحتية للموانئ، الأمر الذي يشجع كبرى خطوط الشركات العالمية على إدارة عملياتها التشغيلية وتسيير رحلات بحرية عبر الموانئ المحلية، في تأكيد قوي على المكانة المتنامية للدولة كوجهة متميزة للسياحة البحرية. ... المزيد
     
 

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