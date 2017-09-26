«تنفيذية» مبادلة للاستثمار برئاسة منصور بن زايد تناقش المشاريع المستقبلية والخطط الاستثمارية

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أمس، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الرئاسة في أبوظبي.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية للنصف الأول من عام 2017. واستعرضت سير العمل في الشركة، إضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية والخطط الاستثمارية الجديدة التي من شأنها تحقيق النمو في إمارة أبوظبي، والمساهمة في جهود الحكومة نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، وعبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود عضوا اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.