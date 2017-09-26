«موانئ أبوظبي»: إنجاز التوسعة الجديدة لميناء خليفة منتصف 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكدت موانئ أبوظبي، سير الأعمال الإنشائية البحرية للتوسعة الجديدة بميناء خليفة وفقاً للبرنامج المعتمد، بهدف التسليم في الموعد المحدد بنهاية الربع الثاني من عام 2018، وذلك حسب اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في شهر سبتمبر من العام الماضي، بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، ثاني أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم وأكبر خط شحن صيني، لتشغيل محطة الحاويات الجديدة في ميناء خليفة.

وقالت الشركة لـ «الاتحاد»، إن الأعمال البحرية المطلوبة لتوسعة 1 كلم من جدار الرصيف وساحة الميناء تجري حالياً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 48%، في حين تم إنجاز 75% من أعمال الردم، و13% من جدار الرصيف، ومن المتوقع أن يضيف جدار الرصيف الجديد 600 ألف متر مربع أخرى مخصصة لمناولة البضائع.

وأكدت موانئ أبوظبي أن أعمال الحفر البحري تسير وفقاً للبرنامج المعتمد بهدف استكمالها في نهاية 2017، حيث تبلغ نسبة الإنجاز في أعمال تعميق القناة الملاحية الرئيسية نحو 75%، حتى يتسنى للميناء مناولة سفن الشحن من طراز«نيوكاسلماكس» بطول 300 متر، في ميناء خليفة في يناير 2018.

وأعلنت إمارة أبوظبي عن إحراز تقدم إيجابي في الأعمال التوسعية الخاصة بميناء خليفة، الذي يعتبر أكبر وأهم الموانئ البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، وقد أطلقت موانئ أبوظبي - المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي وميناء الفجيرة - في شهر أغسطس الماضي خطة توسعة تضمنت إضافة جدار رصيف بطول 1000 متر إلى ميناء خليفة وتعميق القناة الملاحية الرئيسة وحوضها إلى 18.5 متر لاستيعاب أكبر سفن الحاويات والبضائع في العالم لأول مرة في أبوظبي، لتصل الطاقة الاستيعابية السنوية إلى 6.5 مليون حاوية نمطية.