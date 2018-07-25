ابن سليم يشارك في 3 مؤتمرات

دبي (الاتحاد)

يشارك محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للتنقل السادس والعشرين الذي يعقد في مونيفيديو بالأوروجواي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» العشري للأميركتين للتنقل والرياضة.

واستقبل جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات فيا» ونوابه نحو 100 مشارك في المؤتمرين من شمال ووسط وجنوب أميركا.

كما يشارك محمد بن سليم في مؤتمر التنقل الإلكتروني والمدن الذكية الذي يتناول مواضيع المدن الذكية، ووسائل التنقل الكهربائية والطاقة المتجددة.

وسينضم محمد بن سليم بصفته سفير البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فيا» إلى اجتماع مجموعة التركيز الخاص للجنة البيئة والاستدامة.