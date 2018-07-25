بلوملي في مخيم تطوير مهارات السلة

دبي (الاتحاد)

انضم ماسون بلوملي مهاجم فريق «دنفر ناجتس» إلى «دوبليز»، منظم الألعاب الرياضية، لاستضافة النسخة الثانية من مخيم كرة السلة للشباب في دبي.

ويقام برنامج «أكاديمية ماسون بلوملي لكرة السلة» من 28 إلى 31 أغسطس المقبل في مدرسة «أفليك»، وهي جزء من قمة «دوبليز 2018 هووبس دبي» التي تروّج لنمو كرة السلة في الإمارات.

وسيتاح للمشاركين فرصة الحصول على توقيع بلوملي والتصوير معه، بالإضافة إلى الحصول على قميصهم الرياضي الحصري من «نايكي».ويرغب ماسون أن يفيد بخبراته اللعبة ككل، على أمل أن يساعد المخيم على تطوير اللعبة، ومنح الصغار تجربة تعليمية قيّمة وممتعة.

ويستقبل المخيم المشاركين الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 18 سنة، وتشمل الفعاليات برامح لتطوير المهارات، وسلسلة من المنافسات، والحصص التدريبية المخصصة بقيادة نجم الدوري الأميركي للمحترفين، ونخبة من المدربين الدوليين والأميركيين المميزين.