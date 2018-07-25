«منتخب الإرادة» في ضيافة «سيتي» بشيكاغو

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء من الأولمبياد الخاص الإماراتي في المهرجان المجتمعي الذي أقيم احتفاءً بالذكرى الخمسين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، واستضاف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، المهرجان المجتمعي لكرة القدم في متنزه هاس بارك في شيكاغو، حيث اجتمع لاعبو كرة القدم الواعدون، وشاركوا في التدريبات التي أقيمت تحت إشراف لاعبي ومدربي مانشستر سيتي.

وشهدت الفعالية حضور عدد من لاعبي الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي، ومن ضمنهم رياض محرز، حيث كانوا موجودين برفقة مايك سمربي سفير النادي، وبول ديكوف اللاعب السابق في مانشستر سيتي. كما حضر المهرجان عدد من لاعبي فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذين وصلوا إلى شيكاغو للمشاركة في احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الأولمبياد الخاص، وحضر اللاعبون المهرجان المجتمعي وقادوا الأنشطة المختلفة مع مدربي مانشستر سيتي.

وتعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تحقيق الاندماج المتكامل لأصحاب الهمم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.

وستكون الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» الأكثر تضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، لتوفر تجربة شاملة تجمع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الفكرية مع سائر فئات المجتمع.