وستبروك.. التألق مستمر

واشنطن (أ ف ب)

احتفل راسل وستبروك بأفضل طريقة باختياره، ليكون ضمن فريق المنطقة الغربية لمباراة كل النجوم «أول ستارز» التقليدية، من خلال قيادته أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه دالاس مافريكس 109-98 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتلقى وستبروك قبل ساعات معدودة على مواجهة دالاس على ملعب «شيسابيك اينرجي ارينا»، خبر اختياره من قبل مدرب المنطقة الغربية ستيف كير (مدرب جولدن ستايت ووريز) ليكون بين أحد لاعبي الاحتياط الستة في مباراة كل النجوم التي سيخوضها للمرة السادسة في مسيرته. وأكد وستبروك أنه يستحق تماماً اختياره ضمن فريق المنطقة الغربية لمباراة كل النجوم المقررة في 19 فبراير على ملعب «سموثي كينج سنتر» الخاص بنيو اورليانز بيليكنز، إذ أمطر سلة دالاس بـ45 نقطة، بينها 17 في آخر 8,23 دقيقة من اللقاء، كما ساهم في 8 متابعات، ليقود فريقه إلى فوزه الثالث توالياً والـ28 في 47 مباراة.

وفي ظل غياب الرباعي ويسلي ماثيوز والألماني ديرك نوفيتسكي ودجاي دجاي باريا وديرون وليامز بسبب الإصابات أو الراحة، حمل هاريسون بارنز فريقه دالاس على كتفيه وسجل 31 نقطة، وأضاف جاستن اندرسون (17) من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب الضيوف هزيمتهم الـ30 في 46 مباراة.

وفي مينيابوليس، وضع انديانا بيسرز حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند 3 مباريات، بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 109-103 بفضل جهود نجمه بول جورج الذي احتفل أيضاً باختياره للمشاركة مع فريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم بتسجيله 32 نقطة.

وحظي جورج الذي سيشارك في مباراة كل النجوم للمرة الرابعة، بمساعدة كبيرة من مايلز تورنر وجيف تيغ اللذين لعبا دوراً حاسماً أيضاً في الفوز الـ23 لأنديانا في 45 مباراة، بعد أن سجل الأول 23 نقطة، والثاني 20، مع 13 تمريرة حاسمة، و8 متابعات.

أما من ناحية مينيسوتا الذي فوت فرصة تحقيق فوز رابع على التوالي للمرة الأولى منذ 2012، فتألق كارل-انتوني تاونز بتسجيله 33 نقطة، مع 10 متابعات، وأضاف زاك لافين والكندي اندرو ويجينز 23 و21 نقطة على التوالي.

وفي مباراتين أخريين، حقق دنفر ناجتس فوزه الخامس توالياً بين جمهوره، وجاء على حساب فينيكس صنز 127-120، بفضل الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 29 نقطة، مع 14 متابعة، و8 تمريرات حاسمة، قبل أن يصاب في آخر 1,47 دقيقة من اللقاء.

والحق يوتا جاز بضيفه لوس أنجلوس ليكرز هزيمته الثامنة في آخر 9 مباريات بالفوز عليه 96-88، نتيجة مجهود جوردون هايورد (24 نقطة).