السماوي يخسر أمام الاتفاق

عبدالله عامر (أبوظبي)

خسر بني ياس أولى مبارياته الودية أمام الاتفاق السعودي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن معسكره الاستعدادي في هولندا، شهد المباراة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة، وقد بدأ السماوي اللقاء بتشكيلة ضمت كلاً من: ‏فهد الظنحاني، أحمد دادا، خالد العطاس، حسن المحرمي، خليل الحوسني، فيصل الخديم، أحمد حبوش، حبوش صالح، عبدالله حسن - سهيل النوبي، أحمد مال الله، قبل أن يجري الجهاز الفني عدة تغييرات في الشوط الثاني. ومن المنتظر أن يخوض بني ياس أربع مباريات ودية أخرى مع أندية محلية في هولندا في إطار استعداداته للموسم الجديد من دوري الخليج العربي.