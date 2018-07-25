فهد مسعود: العنابي على موعد مع موسم متميز

علي الزعابي (أبوظبي)

يلتقي الوحدة مساء اليوم، شقيقه الاتحاد السعودي في معسكره الخارجي بالنمسا وذلك في الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات، في إطار تحضيرات الفريقين بالنمسا للاستعداد للموسم الكروي الجديد.

ويعتبر اللقاء هو التجربة الأولى للوحدة العنابي، بعد مرور 10 أيام على انطلاق معسكره الخارجي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجكامب للاستفادة التامة من المباريات الودية التي يخوضها الفريق للوقوف على مستوى اللاعبين الجدد، من أجل الاستفادة منهم والاعتماد عليهم في الموسم الجديد، خصوصاً بعد السماح بتسجيل اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين ضمن فائمة الفرق.

من جانبه، وجه فهد مسعود إداري فريق الوحدة عدة رسائل مهمة الى جمهور العنابي، بعد كثرة التساؤلات التي تداولتها الجماهير العنابية في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول تأخر التعاقد مع الأجنبي الرابع، بالإضافة لعدم تدعيم الفريق باللاعبين المواطنين برغم رحيل أكثر من لاعب عن الفريق.

وجاء رد مسعود على هذه التساؤلات عن طريق منبر نادي الوحدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو مصور طمأن به الجماهير العنابية على آخر الاستعدادات.

وقال: تمنياتنا أن يكون الموسم القادم استثنائياً، الموسم الماضي كان مميزاً، وكان بالإمكان تحقيق أكثر مما كان، إلا أنه في الوقت ذاته يعد موسماً رائعاً للعنابي، والأهم أن يواصل الفريق على نفس الرتم.

وأضاف: المعسكر يسير بشكل إيجابي، وإدارة الفريق وفرت كافة متطلبات المعسكر، وأرى العزيمة والإصرار في عيون اللاعبين منذ بداية المعسكر، والجميع يتنافس لكسب ثقة المدرب رجيكامب، وجميع هذه المؤشرات تؤكد أننا على موعد مع موسم كبير.

وأكمل: الجماهير لديها الحق في القلق، فهذا حقها المشروع، ولكن وجب التأكيد على أن إدارة الفريق تعمل بشكل متواصل من أجل توفير كافة المتطلبات وسد النقص، وعن تأخر التعاقد مع الأجنبي الرابع فهذا أمر عادي، فالإدارة تسعى للتعاقد مع لاعب جيد، والتأني في الاختيار سببه البحث عن لاعب بالجودة المطلوبة وليس التوقيع مع أي لاعب، وأقول للجماهير لاتقلقوا من من رحيل بعض اللاعبين، فهناك لاعبون جدد تواجدوا بالفريق، خصوصاً بفئة مواليد الدولة والمقيمين وأبناء المواطنات وسترون عدة لاعبين من المنتظر تألقهم بشكل كبير، ونحتاج دعمكم الكامل في الموسم القادم، فأنتم الذين ساهمتهم في عودة العنابي لمنصات التتويج بالسنوات الماضية، والمهم أن نواصل هذا العمل مرة أخرى في الموسم الجديد.

واختتم مسعود حديثه حول اللاعبين الذين جدد الفريق لهم هذا الموسم وقال: تجديد عقود اللاعبين يصب في مصلحة العنابي، خصوصاً كابتن الفريق اسماعيل مطر الذي قدم مستوى مميزاً الموسم الماضي، وتجديد عقده دافع كبير له، وللفريق لأنه أسطورة الوحدة، ووجوده في التدريبات وحيويته تعطي مؤشراً بأنه قادر على العطاء، وأتمنى وجوده مع المنتخب في كأس آسيا.