صهر ترامب استخدم حساباً إلكترونياً خاصاً لأغراض العمل في البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

استخدم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي حساباً إلكترونياً خاصاً للتواصل مع مساعدين في البيت الأبيض بصفته كبير المستشارين لدونالد ترامب، بحسب ما أوردت نشرة «بوليتيكو».

خلال حملته الانتخابية، هاجم ترامب بشدة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها ملقماً خاصاً لبريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية، مشدداً أمام مؤيديه على ضرورة «الحكم عليها بالسجن» حول القضية.

وأوصى مكتب التحقيقات الفدرالي «اف. بي. آي»، بعد أن حقق في المسألة، بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون مكتفياً بالإشارة إلى أنها أبدت «إهمالًا كبيراً» في تعاطيها مع معلومات حساسة.

