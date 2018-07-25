«الأولمبي» في المجموعة الخامسة بالآسياد

دبي (الاتحاد)

أسفرت إعادة ترتيب قرعة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا، عن وقوع منتخبنا الوطني بالمجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية وقيرغيزستان وماليزيا والبحرين، بعد الخطأ التنظيمي الذي شهدته فعاليات إجراء القرعة في الخامس من الشهر الجاري، ونتج عنه عدم وجود منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين ضمن المنتخبات المشاركة بالحدث.

وأجري التعديل في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات الثالثة عصراً بتوقيت ماليزيا في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة بكوالالمبور، بحضور عبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، حيث يبلغ عدد الفرق المشاركة في منافسات كرة القدم بالدورة التي تنطلق 18 من الشهر القادم 26 فريقاً، حيث تم تقسيمها على 6 مجموعات تضم 4 منها أربعة منتخبات، فيما تضم مجموعة منتخبنا الوطني ومجموعة منتخب فلسطين خمسة منتخبات.وأشاد عبيد مبارك بدور الاتحاد الآسيوي الذي أبدى تعاوناً كبيراً، ونجح في تنظيم القرعة بالشكل المناسبوأكد أن وقوع منتخبنا الوطني الأولمبي ، مع منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين، قيرغيزستان، وماليزيا، سيشكل تحدياً كبيراً، علماً بأن المنتخب في كامل جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية، أصدرت بيان أوائل الشهر الجاري عقب إجراء القرعة للمرة الأولى يؤكد مشاركة الإمارات في منافسات الدورة، وذلك بعد أن استوفت اللجنة كافة شروط المشاركة على ضوء المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية، والتزمت بإرسال كافة المستندات المطلوبة من قبل اللجنة المنظمة في المواعيد المحددة لمختلف الألعاب، سواء فردية أو جماعية، لاسيما وأن التحضير لمشاركة الإمارات في غمار الدورة الآسيوية المقبلة قد شهد تنسيقاً مسبقاً ومتابعة مستمرة على مدى أشهر متتالية لتفادي الأخطاء، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المنافسة.

وثمن محمد عبدالله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، مساعي وجُهود اللجنة الأولمبية الوطنية التي قامت مشكورة بكافة التدابير اللازمة حيال إعادة مراسم القرعة الرسمية، بعد أن شهدت القرعة الرسمية الأولى التي أجريت في وقت سابق خطأ تنظيمياً، أسفر عن عدم وجود منتخبنا الأولمبي ضمن الدول المشاركة.