«صراع العمالقة» في الشوط الرئيس بمضمار ميدان

محمد حسن (دبي)

يواصل مضمار ميدان تنظيم سباقاته لهذا الموسم، ويستضيف ثاني حفلاته خلال الأسبوع في الرابعة من عصر اليوم، وهو خارج سباقات كرنفال كأس دبي العالم.

وتحتشد حصة كاملة قوامها 16 خيلاً للتنافس على لقب الشوط الخامس سباق (دبي العالمية - إقليم الإمارات) لمسافة 1800 متر تكافؤ، والذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 190 ألف درهم.

ويقف اثنان من خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على قمة قائمة المرشحين وهما «إجمالي» (الرايحي/‏‏نوبل)، و«زمام» (شاربي/‏‏كرولي)، وهما يحملان الوزن الأثقل كما أنهما الأعلى تصنيفاً.

ويبرز الجواد «باروت» (ديكوك/‏‏كوسجراف) الذي حقق الفوز قبل أسبوعين على مسافة أقل، لكن الجواد متمرس على جميع المسافات الطويلة والمتوسطة، أما المنتشي بفوزه الرائع «تاونس هيستري» (سيمار/‏‏مولين) يتوقع أن يكون منافساً عنيداً في هذا الشوط ب.