8 أشواط في «دبي الدولي» للخيول العربية بنيوبري

لندن (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يتأهب مضمار نيوبري العريق في مقاطعة بيركشير البريطانية لاستضافة سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة الذي ينطلق في نسخته 37 على التوالي وللمرة 28 في هذا المضمار، منذ أن انتقل اليه عام 1990 بعد تسع دورات احتضنها مضمار كمبتون بارك في ضواحي العاصمة البريطانية لندن.

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق، برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية الأصيلة، اليوم مؤتمراً صحفياً في مقر مضمار نيوبري لكشف تفاصيل الحدث والخيول المشاركة والفعاليات المصاحبة والجوائز المرصودة.

ويتألف السباق من 8 أشواط رفيعة المستوى تقام على خمس مسافات مختلفة من السرعة وحتى التحمل المتوسط، وقد درج السباق على اجتذاب الخيول النجوم من داخل المملكة المتحدة وخارجها بحثاً عن ألقابه الرفيعة وجوائزه القيمة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للسباق أكثر من 190 ألف جنيه إسترليني، وهو الوحيد للخيول العربية الأصيلة في أوروبا الذي يضم ثلاثة سباقات من الفئة الأولى وسباقاً من الفئة الثالثة ضمن ثمانية سباقات تشكل الروزنامة العربية في الموسم البريطاني، وأحد أبرز أيام السباقات العربية في منظومة «إيفهار» المنظمة العالمية لسباقات الخيول العربية.

ويحمل السباق اسم «حفل الأبطال» نظراً لأن الخيول التي تنال شرف الفوز بسباقاته الرئيسية الثلاثة من الفئة الأولى للأمهار والمهرات تتوج أبطالاً لتلك المسافات في أوروبا وهي مسافة 6 فيرلونج للسرعة «سباق زعبيل انترناشونال ستيكس»، ومسافة 10 فيرلونج في السباق الرئيسي للأمهار «دبي انترناشونال ستيكس» ومسافة 10 فيرلونج في السباق الرئيس للمهرات والأفراس «حتا انترناشونال ستيكس».

أما السباق الرئيسي فهو شادويل دبي إنترناشونال ستيكس «ج1» الذي يمتد لمسافة 10 فيرلونج ويحمل جائزة مالية قدرها 58 ألف جنيه إسترليني، ويستقطب عادة صفوة الخيول الأبطال من جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وتتكامل جهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من أجل الوصول بالسباقات العربية وفرسانها إلى أعلى مراتب الجودة، وذلك من خلال المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بالتعاون مع المنظمة البريطانية للسباقات العربية التي يحتضن مضمار نيوبري مقرها الرئيس، ويتكفل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برعاية هذه المنظمة منذ 10 سنوات في تجسيد عملي لمواقف سموه النبيلة تجاه الخيول العربية، بما يتجاوز حدود رعاية السباقات ومناصرتها إلى رعاية مؤسساتها الرسمية بما يمكنها من تحمل أعبائها.