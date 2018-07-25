شراكة بين شرطة أبوظبي واتحاد الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية شراكة وتعاون مع اتحاد الجو جيتسو أمس، تهدف إلى احداث نقلة نوعية في نشر وتطوير اللعبة في القيادة العامة وعلى كل منتسبيها من الضباط والأفراد، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة برفع الكفاءة البدنية والذهنية، وإعداد الأبطال والبطلات للمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في كل المحافل القارية والعالمية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي حيث وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة، العميد خليفة بطي الشامسي نائب المدير المالي لقطاع الخدمات ورئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وعن الاتحاد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد عضو مجلس الإدارة.

وأكد العميد خليفة بطي الشامسي، أن الجو جيتسو أصبحت واحدة من أهم الرياضات في الدولة من حيث الانتشار والإنجازات والتطور والدعم والرعاية، وهو الأمر الذي انعكس على اتساع قاعدة ممارسيها من الرجال والسيدات، مشيرا إلى أنها تتفق في الكثير من المبادئ والقيم التي تسعى لتعزيزها القيادة العامة في رجال الشرطة وأهمها الانضباط والتحمل والصبر، والثقة بالنفس، والشجاعة والقدرة على القيادة، وبالتاكيد نحن نحرص على أن يتحلى رجل الشرطة بكل هذه الصفات المهمة التي تجعلهم أكثر كفاءة في القيام بالمهام الموكلة إليه.

وقال:« معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رياضي من الطراز الفريد، ويؤكد علينا في كل مناسبة أن رجل الشرطة لابد أن يكون ممارساً لإحدى الرياضات، والقادة لابد أن يدعموا هذا التوجه كل في قطاعه، ومن هذا المنطلق، فقد وضعنا برامج ميسرة لتفرغ الأبطال للمشاركة في البطولات والمناسبات الدولية المهمة، كما أوصانا بأن نوفر مكافآت مالية لتحفيز الأبطال والبطلات الذين يحققون الإنجازات للدولة من أبناء وبنات شرطة أبوظبي، لتكون مضاعفة في هذه الحالة من الاتحاد المنتمي إليه أو اللجنة الأولمبية، وكذلك من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.