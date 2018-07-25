العصيمي بحث استعدادات جيجيانج لاستضافة «بارالمبية آسيا 2022»

دبي (الاتحاد)

أشاد ماجد عبد الله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بالجهود الصينية المبذولة لتنظيم الألعاب الآسيوية البارالمبية والألعاب البارالمبية الشتوية المقبلة التي تستضيفها مدينة هانزو في مقاطعة جيجيانج عام 2022.

جاء ذلك، خلال لقاء العصيمي والوفد المرافق له مع يوان جياجون، حاكم مقاطعة جيجيانج، حيث قدّم حاكم المقاطعة خلال اللقاء شرحاً حول الإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية للمقاطعة وعاصمتها هانزو التي ستستضيف النسخة القادمة للأسياد والألعاب الآسيوية البارالمبية عام 2022، حيث تعمل هذه المدينة على مدار الساعة منذ اختيارها لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم في الحركتين الأولمبية والبارالمبية، وأكد أن أغلب المرافق الرياضية والبنية التحتية التي ستستضيف الحدث قد أوشكت على الانتهاء.

وقدم العصيمي نبذة عن الحركة البارالمبية وقيمها الرئيسة الأربع التي يتبناها أصحاب الهمم والمتمثلة في الإلهام والشجاعة والإصرار والمساواة، كما أثنى على الجهود التي تقدمها الحكومة الصينية لأصحاب الهمم منذ استضافة الصين لأولمبياد 2008 التي كانت علامة فارقة في تاريخ الحركتين الأولمبية والبارالمبية أظهرت خلالها الصين قدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية باحترافية عالية وتنظيم متميز.

وأكد العصيمي ثقته التامة في أن آسياد 2022 ستكون هي الأخرى علامة فارقة في تاريخ الحركة البارالمبية الآسيوية والعالمية لما تتمتع هذه المدينة من بنية تحتية عصرية ومتطورة، بالإضافة إلي الطبيعة الجميلة ومناخها المعتدل، حيث تعتبر مقاطعة جيجيانج من أجمل المناطق السياحية في الصين وقد زارها ما يزيد عن 640 مليون سائح خلال 2017.