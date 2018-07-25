10 آلاف مطية في مهرجان ولي العهد السعودي

عبد الله عامر (أبوظبي)

توافدت أكثر من عشرة آلاف مطية إلى ميدان محافظة الطائف للهجن، استعداداً للمشاركة في مهرجان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والذي ينطلق 11 أغسطس المقبل، ويستمر حتى سبتمبر، وتبلغ جوائزه 45 مليون ريال، ويقوم على تنظيمه الاتحاد السعودي للهجن.

وبدأ الملاك والمضمرون الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة، ومن الإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، في التحضير لمشاركة مطاياهم في السباقات التمهيدية والختامية، البالغ عددها 658 شوطاً، وتدريب المطايا على مضمار التدريب بميدان الطائف.

وأكملت اللجنة المنظمة للمهرجان تجهيزات الميدان والمنصة الرئيسة، ومواقع المعارض، والفعاليات المقرر إقامتها طيلة أيام المهرجان.