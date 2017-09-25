إصابة مدنيين بتفجير استهدف قافلة أطلسية بأفغانستان

كابول (وكالات)

قال مسؤولو أمن، إن انتحارياً يقود سيارة ملغومة هاجم قافلة قوات دنمركية تابعة لمهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي أمس في العاصمة كابول، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، لكن لم يصب أحد من أفراد القوات الدولية.

وقال متحدث عسكري دنمركي، إن بعض المدنيين ربما يكونوا قتلوا لكن المسؤولين الأفغان لم يوردوا تقارير عن سقوط قتلى. ويقول مسؤولون أمنيون، إن خمسة مدنيين أصيبوا بجروح، في حين قالت وزارة الداخلية، إن ثلاثة فقط أصيبوا بجروح.

وأكد المتحدث باسم قوة الدعم الحازم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «لم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية في صفوف مهمة الدعم الحازم».

وقال المتحدث الدنمركي، إن الجنود الدنمركيين كانوا ضمن فريق أمني يعمل عادة على حماية المستشارين في تنقلاتهم من وإلى الأكاديمية العسكرية الأفغانية قرب كابول.

وعادة ما يتحرك أفراد الأطلسي براً في قوافل من ثلاث حاملات أفراد مدرعة يمكنها مقاومة كل شيء باستثناء أعنف أنواع المتفجرات.

وكانت الهجمات الانتحارية السابقة على مثل هذه القوافل أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى بين المدنيين القريبين، وتركت هدفها سالماً نسبياً. والآن أصبح أفراد الأطلسي يتنقلون بطائرات هليكوبتر ولو لمسافات قصيرة.