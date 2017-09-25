عشرات الآلاف يفرون خوفاً من ثوران بركان بالي

جاكرتا (أ ف ب)

فر أكثر من 34 ألف شخص خوفاً من ثوران بركان في جزيرة بالي السياحية مع ارتفاع حدة الاهتزازات الأرضية، ما أثار المخاوف من ثورانه لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً، حسبما أعلن مسؤول أمس.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن أعداد الذين أخلوا منازلهم في المنطقة المحيطة زاد ثلاثة أضعاف منذ الجمعة، وسط تحذيرات متزايدة من خطر ثوران بركان جبل اجونج في أي وقت.

وقال المتحدث باسم «الهيئة»، إن «عملية الإخلاء جارية ونتوقع أن يتواصل ارتفاع أعداد الذين يتم إجلاؤهم». ويصدر بركان جبل اجونج الذي يبعد 75 كلم من منتجع كوتا السياحي، هديراً منذ أغسطس. وأصدرت السلطات الإندونيسية الجمعة الماضي أعلى درجة تحذير من احتمال ثوران البركان بعد تزايد الاهتزازات الأرضية. ونصح المسؤولون السكان بالبقاء على مسافة لا تقل عن تسعة كلم من فوهته.

وقال لفرانس برس نيومان اسيه، وهو قروي تم إجلاؤه مع كامل عائلته «أنا قلق للمغادرة، لقد تركت أبقاري وخنازيري هناك؛ لأننا تلقينا أمراً بالإخلاء الفوري».

ولم تتأثر حركة الملاحة في مطار دينباسار عاصمة بالي، إحدى أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب سنوياً ملايين الأجانب، إلا أن إدارة المطار تراقب الأوضاع من كثب. وتم تجهيز المطار بحافلات وقطارات من أجل توزيع المسافرين على مراكز بديلة في المحافظات المجاورة في حال ثار البركان. وأعلن المركز الأندونيسي لعلم البراكين والتصدي للمخاطر الجيولوجية أن وتيرة الاهتزازات تراجعت أمس إلا أنها قوتها ازدادت مقارنة مع الأيام الماضية. وقتل أكثر من ألف شخص جراء آخر ثوران لبركان جبل اغونغ عام 1963.