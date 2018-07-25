«دبي للثقافة» تستعد للنسخة 12من «دبي لمسرح الشباب» أكتوبر 2018

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عن بدء استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية عشرة من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2018.

وستقوم الهيئة بتنظيم عدد من ورش العمل للتمهيد لتنظيم هذا الحدث المسرحي المحلي الذي يقام سنوياً، ويختص بفئة الشباب.

وانطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة، متمثلة في إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يحمل عام 2018 شعار «عام زايد»، وأن يكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإحياء المئوية الأولى لمولده، فقد ارتأت دبي للثقافة أن تحمل هذه الدورة شعار «عام زايد»، وتجسيد قيم المغفور له في الأعمال المسرحية المشاركة، ومنها الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان وغيرها، ما سيعطي المهرجان طابعاً تربوياً وتعليمياً، من خلال توعية الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وسيقام المهرجان في بداية شهر أكتوبر المقبل على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي.