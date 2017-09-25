لاجئو الروهينجا بحاجة لمساعدات «ضخمة»

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أمس، إن بنجلاديش تحتاج إلى مساعدة دولية «ضخمة» لتوفير المؤن والمأوى لأكثر من 430 ألفاً من الروهينجا فروا إليها من ميانمار في الأسابيع الأخيرة.

وأكد فيليبو جراندي أن التحديات «هائلة»، وذلك بعد أن زار مخيمات مزدحمة في كوكس بازار جنوب بنجلاديش.

وتابع «ذهلت للحجم الكبير لما يحتاجون إليه. إنهم بحاجة لكل شيء من مؤن وماء صالحاً للشرب ومآوي ورعاية طبية لائقة».

وأشارت آخر حصيلة للأمم المتحدة إلى أن 436 ألفاً من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة فروا إلى بنجلاديش في الأسابيع الأخيرة من عملية للجيش الميانماري وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».