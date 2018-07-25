«محمد بن راشد للمعرفة» تعزِّز شراكتها مع جهات معرفية وثقافية في الصين

دبي (الاتحاد)

بهدف توطيد العلاقات الثقافية والمعرفية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تعزيز شراكتها مع عدد من الجهات والمؤسسات المعرفية والثقافية الصينية.

وفي هذا السياق، استقبلت المؤسَّسة وفداً من مجموعة «شاندونغ الصينية للنشر»، وذلك بهدف توسيع آفاق التبادل المعرفي والثقافي بين الجانبين، وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، كما بحثت المؤسَّسة مع المجموعة، تفاصيل مشاركتها الثانية في «معرض بكين الدولي للكتاب 2018» الذي يقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس المقبل.

كذلك تمَّ خلال اللقاء مناقشة سبل إثراء قطاع الطباعة والنشر بجميع أشكاله، وفرص إثراء المحتوى العربي من خلال إصدارات مترجمة، وتنظيم فعاليات ثقافية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات مجموعة «شاندونغ للنشر» في مجالات الطباعة والنشر الرقمي.

ومن جهة أخرى، عقدت المؤسَّسة اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد الناشرين الصينيين، للعمل على تنظيم مجموعة من المبادرات والفعاليات الثقافية.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، عمق العلاقات الثقافية والمعرفية التاريخية بين الإمارات والصين، موضحاً أنَّ الجانبين يتشاركان في إرث ثقافي ومعرفي عريق، وعلاقات وطيدة تؤكِّد حرصهما الدائم للانفتاح على ثقافات الآخرين وتعزيز أواصر الحوار الثقافي البنَّاء بين الحضارات.

وأضاف: تعدُّ مجموعة «شاندونغ للنشر» واتحاد الناشرين الصينيين، من المؤسَّسات والجهات المهمة في مجال المعرفة والنشر في جمهورية الصين الشعبية، والتي حقَّقت إنجازات ونجاحات لافتة، ومن خلال تعزيز الشراكة معها ستتمكَّن المؤسَّسة من ترسيخ دورها العالمي الرائد في نشر وإنتاج المعرفة، ودعم المحتوى العربي الشامل، كما سيسهم التعاون في التعريف بالحضارة الصينية في مجتمعاتنا العربية من خلال تبادل الإصدارات باللغتين، العربية والصينية، وتنفيذ مشاريع نوعية بمجالات النشر الرقمي والكتب الصوتية والبصرية.

وتتضمَّن اتفاقية الشراكة بين المؤسَّسة ومجموعة «شاندونغ للنشر» إطلاق مشاريع لترجمة إصدارات وكتب من اللغة العربية إلى اللغة الصينية والعكس، إضافة إلى تزويد مكتبة دبي الرقمية بالإصدارات المهمة باللغة الصينية، وكذلك تعاون الطرفين في «تبادل الكتَّاب» ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة الخاص بالمؤسَّسة.

وتضمُّ مجموعة «شاندونغ للنشر» 9 دور لنشر الكتب، ودار نشر إلكترونية سمعية وبصرية، وشركة للنشر الرقمي، ودارين للمجلات الدورية، وتتركز إصداراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجالات العلوم الاجتماعية، فضلاً عن مجالات الفن والتكنولوجيا والحياة والأطفال والتاريخ، إضافة إلى الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والمواد التعليمية وغيرها من المجالات. وتطبع المجموعة 300 مليون كتاب، وتنشر أكثر من مليار كتاب وقرص مضغوط، وقد حازت 155 جائزة عن إنجازاتها.