ترامب: فعلياً ليس هناك اتفاق نووي بعد التجربة الصاروخية الإيرانية

سيؤول (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونج يانج.

وفي الوقت ذاته، صعد ترامب هجومه على كوريا الشمالية مرة أخرى أمس وحذر وزير خارجيتها وزعيمها كيم جونج أون من أنهما «لن يبقيا طويلاً».

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادراً على بلوغ إسرائيل. إنهم يعملون أيضا مع كوريا الشمالية.. فعلياً ليس هناك اتفاق».

وأتت تغريدة ترامب بعيد ساعات على إعلان طهران أنها اختبرت بـ «نجاح» صاروخ «خرمشهر» الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي.